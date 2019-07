Poznań. Na Jeżycach powstał nowy mural promujący serial "Stranger Things"

W małym miasteczku otwarto ogromne centrum handlowe Starcourt Mall, drobni kupcy protestują, a grupa nastolatków po raz kolejny chce dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w ich miejscowości. Tak rozpoczyna się najnowszy trzeci sezon "Stranger Things", serialu platformy Netflix, który pobija rekordy popularności.

4 lipca odbyła się jego oficjalna premiera i w ciągu kilku dni trzeci sezon "Stranger Things" obejrzało już ponad 40 milionów razy.

W Poznaniu w związku z premierą serialu powstał nietypowy mural. Na ścianie budynku przy ulicy Dąbrowskiego zobaczyć można bohaterów "Stranger Things", centrum handlowe i potwora, który opanowuje umysły mieszkańców miasteczka. Mural zrealizowało Good Looking Studio.

Nie po raz pierwszy na tej ścianie powstał mural reklamujący platformę Netflix i seriale jej produkcje. W zeszłym roku, tuż przed Marszem Równości w Poznaniu, powstał tęczowy mural z „Orange Is the New Black” i hasłem „Orange is part of the rainbow”.