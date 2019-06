Poznań: Na kampusie Morasko powstanie akademik. Zobacz, jak będą wyglądać pokoje studentów [ZDJĘCIA]

160 pokoi jednoosobowych, 120 pokoi dwuosobowych, każdy z łazienką i aneksem kuchennym - tak prezentuje się akademik, który niebawem stanie na kampusie Morasko. Docelowo zamieszka w nim 400 studentów.

Projekt akademika został wyłoniony w konkursie, który zwyciężyła warszawska firma DEDECO. Według ich koncepcji nowy dom studencki będzie liczył pięć pięter. Cztery z nich będą częścią mieszkalną, w której znajdzie się łącznie 280 pokoi. Dla osób, które będą chciały mieszkać same, dostępnych będzie 160 pokoi. Z kolei dwuosobowych lokali będzie 120. Każdy z pokoi wyposażony zostanie w aneks kuchenny oraz łazienkę. Na korytarzach pięter mieszkalnych pojawią się również kuchnia z jadalnią oraz pralnia z suszarnią.

Na najniższym piętrze znajdzie się przestrzeń m.in. na stołówkę, klub studencki, przedszkole dwuoddziałowe, sklep minimarket i siłownię.

- Moją radość wzbudza przede wszystkim to, że doszło do wyłonienia pracy. O coś takiego władze UAM zabiegały od wielu lat, bardzo intensywnie staraliśmy się o to od początku bieżącej kadencji – mówi prorektor UAM ds. kadry i finansów prof. Tadeusz Wallas i dodaje: - Przyznaję, że wybierając tę pracę, kierowałem się też osobistymi doświadczeniami. Całe 5 lat mieszkałem w różnych domach studenckich, w związku z tym mam też różne doświadczenia. Myślę, że ten akademik po drobnych, sugerowanych przez nas korektach projektu, będzie funkcjonalny, miły w użytkowaniu i spełni oczekiwania przyszłych mieszkańców.