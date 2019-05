Poznań: Opuszczona kamienica w centrum zagraża przechodniom. Części elewacji spadają na chodnik

Pisma kierowano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, który w ostatnich tygodniach zarządził, by teren niszczejącej kamienicy odgrodzić tak, by mieszkańcy nie przechodzili bezpośrednio pod jej oknami. W poniedziałek Zarząd Dróg Miejskich zajął się tą sprawą.

Wspólnota Mieszkaniowa Mostowa 26 od roku stara się sprawą kamienicy zainteresować odpowiednie służby, by zabezpieczyły one opuszczony budynek.

Taki też ma zamiar Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Paweł Łukaszewski. - Kamienica ma prywatnego właściciela, jakim jest spółka Maro i to ona odpowiada za stan techniczny budynku, który jest wyłączony z użytkowania. Wysyłaliśmy wiele pism z prośbą o przeprowadzenie skutecznej kontroli kamienicy, bez efektu. Wielokrotnie także pisemnie wzywaliśmy do usunięcia zagrożenia, by budynek był bezpieczny dla przechodniów. Sprawa jest bardzo poważna, czego najwyraźniej właściciel nie rozumie. Jego postępowanie jest wysoce nieodpowiedzialne - opowiada Paweł Łukaszewski.

W sprawie kamienicy interweniowała już też straż miejska i straż pożarna. - Inwestor nie reagował na nasze pisma, a stan kamienicy nasi inspektorzy ocenili pobieżnie, obserwując dach z sąsiednich budynków, gdyż nie mogli się do niej dostać. Należałoby przynajmniej skuć luźne elementy elewacji i wykonać porządne zadaszenie - mówi P. Łukaszewski. W związku z brakiem reakcji ze strony firmy Maro, PINB sprawę skierował do poznańskiej prokuratury.

- W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia kontroli, a także ze stworzeniem zagrożenia dla mieszańców. Ponoć firma Maro wystąpiła już do miejskiej konserwator zabytków o skucie elementów elewacji, na co uzyskała zgodę, ale do prac nie przystąpiła. Przygotowujemy się na to, że zrobimy to my, w ramach działania zastępczego, gdy uzyskamy pieniądze od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zapowiada Łukaszewski.