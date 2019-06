Poznań: Pacjenci nie godzą się na likwidację punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej przy ulicy Kasprzaka

Fundusz tłumaczy, że w tym roku zmieniły się przepisy. Zgodnie z nimi ogólnopolskie szpitale sieciowe nie muszą już startować w konkursach na świadczenie pomocy doraźnej i jeśli spełniają wymogi, to trzeba zawrzeć z nimi umowę. Szpital Święcickiego, jako jedyny w Wielkopolsce skorzystał z tej nowej możliwości prawnej. Pacjentom się to nie podoba. Zwracają uwagę, że w punkcie pomocy doraźnej przy Kasprzaka dyżur pełni jednocześnie internista i pediatra.

– Jestem matką z 40-letnim stażem, a teraz babcią. Przez całe lata korzystałam z tej przychodni – twierdzi Małgorzata Kaczmarek. – Ostatnio byłam tutaj z córką i wnukiem, przypadkowo dowiedziałam się, że pomoc doraźna zostanie zlikwidowana. To kpina! Dzwoniłam do NFZ. Dla nich nie jest to problemem, że na Grunwaldzkiej nie będzie pediatry. Usłyszałam, że jak matka z chorym dzieckiem dotrze do Wojskowego, to dojedzie też na Krysiewicza. Ale tam czeka się godzinami, a na Kasprzaka pół godziny.

Rodzice maluchów twierdzą, że w ostatni weekend "wieczorynka" przy Kasprzaka przyjęła 200 dzieci. – Nie godzimy się na jej likwidację – zaznacza pani Małgorzata. – Płacimy składki na NFZ, mamy więc prawo decydować, gdzie będą leczyć nasze dzieci i wnuki.