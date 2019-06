Poznań: PKP chce poprawiać bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. W jaki sposób?

Tymczasem kolejarze apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zasad pokonywania torów. Od ponad roku trwa też akcja naklejania żółtych naklejek na słupkach rogatek lub po wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja. Na każdej z nich jest indywidualny numer przejazdu, numer alarmowy 112 oraz numery tel. do służb technicznych.

Z danych statystycznych wynika, że kierowcy odpowiadają za 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowych. Najczęściej do wypadków dochodzi z powodu ignorowania znaku „Stop”, przejeżdżania pod zamykającymi się rogatkami, czy omijania półrogatek.

– O bezpieczeństwie trzeba mówić zawsze, ale szczególnie trzeba o nim pamiętać przed wakacjami. Jestem przekonany, że policyjne statystyki nie muszą się zapełniać tragicznymi zdarzeniami, wystarczy tylko przestrzegać przepisów, o co dziś apelujemy – przekonuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Dzięki żółtej naklejce operatorzy alarmowego 112 odebrali już ponad 800 zgłoszeń w całym kraju. W 78 przypadkach wstrzymano ruch pociągów i wezwano pomoc, zapobiegając tragedii.

– Zapewnienie bezpieczeństwa to priorytet PKP Polskich Linii Kolejowych, dlatego w ramach każdej inwestycji podejmowane są działania zwiększające poziom zabezpieczeń. W Wielkopolsce na liniach z Poznania do Wrocławia, Piły, Szczecina, czy Warszawy modernizacja objęła około sto przejazdów. To oznacza większy poziom bezpieczeństwa pasażerów pociągów, pieszych, rowerzystów i kierowców – mówi Radosław Śledziński, rzecznik wielkopolskiego oddziału PKP Polskich Linii Kolejowych.

Co więcej jeszcze w tym roku, dzięki modernizacji, zwiększy się poziom bezpieczeństwa na 12 przejazdach, m.in. w Jastrowiu, Gołańczy, czy Żydowie, a nowa nawierzchnia i nowe urządzenia są już na przejeździe m.in. w Krzycku Wielkim. Na prace w Wielkopolsce PLK przeznaczyły w tym roku blisko 17,5 mln zł. W całej Polsce za 250 mln zł zmodernizowane zostaną 182 przejazdy.