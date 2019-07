Poznań: Policja odzyskała skradzione przedmioty. Poznajesz je? [GALERIA]

Policjanci zajmowali się sprawą włamań do domów jednorodzinnych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego już od kilkunastu miesięcy. – Dochodzenie było trudne i wymagające analizowania wielu śladów i tropów. Jednak determinacja policji i prokuratury opłacała się i funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o włamania – informuje Piotr Garstka z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał 37 zarzutów kradzieży z włamaniem. Łączna wartość skradzionych przedmiotów to kilkaset tysięcy złotych. – Z okradanych domów ginęły pieniądze, biżuteria i inne drogocenne przedmioty. Mężczyzna, decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności – mówi Piotr Garstka.

I dodaje: – Podczas zatrzymania mężczyzny, policjanci zabezpieczyli bardzo dużą ilość przedmiotów, które mogą pochodzić z przestępstwa.