Poznań: Poznańskie Inwestycje Miejskie unieważniły przetarg na budowę Parku Rekreacji na Starołęce Małej, ale... wycięto już drzewa [FOTO]

Obietnice prezydenta okazały się niemożliwe do realizacji. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, która realizuje tę inwestycję potwierdziła nam wówczas, że pozwoleniem na usunięcie zostały objęte 74 drzewa. Wskazała też, że koncepcja zagospodarowania terenu była wielokrotnie zmieniana na wniosek mieszkańców. Po wyborach samorządowych Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta wstrzymał wycinkę drzew, bo ta kwestia w odniesieniu do placu zabaw, który miał powstać w parku nie była konsultowana.

Unieważnionym przetargiem nie jest zaskoczona Aneta Mikołajczyk, architekt krajobrazu z Koalicji Zazieleń. - Już w lutym wskazywaliśmy, że park za pieniądze jakie przeznaczyło na niego miasto nie powstanie - zwraca uwagę. - Mieliśmy dostęp do dokumentacji i projektu, z których jasno wynikało, że wystąpi niedoszacowanie na poziomie co najmniej pół miliona złotych - dodaje.

A. Mikołajczyk podkreśla, że projekt był także źle wykonany, nieekologiczny oraz zawierał mnóstwo błędów merytorycznych. Za rażący błąd architektka uznaje m.in. sposób w jaki zaplanowano oświetlenie terenu. - Na sześciu tysiącach metrów kwadratowych ma powstać ponad 40 punktów oświetleniowych, podczas gdy wystarczyłoby około 20. To ma być park, czy Disneyland - pyta A. Mikołajczyk. Dodatkowo, jej zdaniem, zdrenowanie całego terenu, budowa przepompowni i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej spowoduje zalewanie sąsiednich działek.

PIM poinformował, że już wszczęto kolejne postępowanie przetargowe. - Z uwagi na trwające postępowanie przetargowe nie możemy obecnie ujawnić kwoty, jaka została przeznaczona na inwestycje. Będzie ona upubliczniona w dniu otwarcia ofert - informuje Maja Chłopcka-Nowak z PIM.

- Infrastrukturę parku, wielkość i rozmieszczenie boisk oraz dobór urządzeń konsultowaliśmy z członkiem koalicji ZaZieleń - stowarzyszeniem Zielona Starołęka. Do realizacji przyjęto szereg propozycji wysuwanych przez tę organizację – m.in. zwiększono powierzchnię placu zabaw i wybrano rodzaj urządzeń, które zostaną zamontowane. W stosunku do założeń ze wskazania do realizacji zmniejszono też powierzchnię boisk. Po konsultacjach – biorąc pod uwagę wnioski i opinie wszystkich stron oraz założony budżet – projektant przygotował projekt optymalny w stosunku do oczekiwań zainteresowanych - dodaje M. Chłopocka-Nowak.

POLECAMY: