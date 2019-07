Poznań: Prawie 2 tys. policjantów na ulicach. Europejscy przywódcy przybyli na Szczyt Bałkanów Zachodnich

Wizyta czołówki polskich i zagranicznych polityków oznacza niestety pewne niedogodności. Mieszkańcy skarżą się między innymi na kolumny jeżdżące na sygnale od wczesnych godzin rannych do późnej nocy. Od 1 do 6 lipca obowiązują także utrudnienia w ruchu w okolicach MTP oraz na trasie z Ławicy na targi. Pamiętać trzeba m.in. o zakazie zatrzymywania aut na niektórych odcinkach ul. Bukowskiej, Mickiewicza, Słowackiego czy Śniadeckich.

Piątek może być najbardziej pracowitym dniem dla służb. To wówczas bowiem do Poznania przyjadą najważniejsi europejscy politycy. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Wielkiej Brytanii Theresa May, premier Francji Édouard Philippe, Brigitte Bierlein pełniąca tymczasowo funkcję kanclerza Austrii a także prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Już wcześniej do Wielkopolski przybyli przedstawiciele krajów bałkańskich m. in. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii.