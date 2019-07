Poznań Sand Festival: Zaczyna się pierwszy Festiwal Rzeźby Piaskowej w Poznaniu [ZOBACZ]

W poniedziałek, 15 lipca w Poznaniu rozpocznie się pierwszy Festiwal Rzeźby Piaskowej. Potrwa do 23 lipca, a rzeźby będzie można oglądać do końca sierpnia. W innych miastach odbywały się już podobne imprezy. Zobaczcie rzeźby, które tam powstały. Przejdź do następnego slajdu ----->

Miasto Poznań