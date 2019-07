Poznań: Tak rośnie Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka. Zobacz zdjęcia z budowy

Przy ul. Adama Wrzoska, w pobliżu szpitala MSWiA od października ubiegłego roku trwa budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak mówią wykonawcy, najtrudniejsze już za nimi. Z zapowiedzi wynika, że nowy szpital dziecięcy powstanie w pierwszych miesiącach 2021 roku.

– Jeśli nie będzie jakichkolwiek perturbacji ze wszystkimi procesami przygotowania tego obiektu do eksploatacji, to jak najszybciej w 2021 roku ten obiekt będzie funkcjonował – zapewnia Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

I dodaje: - Prace idą w bardzo dobrym tempie. Stan zaawansowania może cieszyć, ponieważ mamy już drugie piętro, jeśli chodzi o tę część łóżkową i duży postęp jeśli chodzi o SOR z częścią diagnostyczną. Plan jest taki, aby do końca 2020 roku większość tych prac została wykonana. Przyszły rok, to będą prace wewnątrz wykończeniowe. Wierzyłem, że Warbud jest firmą sprawną i tę sprawność tutaj widać, co bardzo mnie cieszy. Czytaj też: Wielkopolska Izba Lekarska apeluje, by odbycie szczepień było kryterium rekrutacji do żłobków i przedszkoli

W budynku pojawią się nowe oddziały z jednoosobowymi salami, w których znajdzie się także miejsce dla opiekunów małych pacjentów. Łącznie na dzieci czekać mają 354 łóżka. To jednak nie wszystko. Pojawi się też blok operacyjny mieszczący pięć sal oraz oddział intensywnej terapii z 15 łóżkami. Aktualnie na placu budowy stopniowo powstają kolejne oddziały.

– Powstaje już laryngologia, jest też oddział chirurgiczny, w którym będzie 55 łóżek, pod spodem jest odział zakaźny z własnymi wejściami do sal i na tzw. patio. Buduje się SOR, którego nie ma w Wielkopolsce, wznosi się też zakład diagnostyki. Pod nim jest całe zaplecze socjalne, archiwa – wylicza Izabela Grzybowska, wiceprezes spółki Szpitale Wielkopolski. I dodaje: – To całkowita zmiana, nie wspominając już o infrastrukturze, która tutaj będzie, czyli poczta pneumatyczna, zarządzanie budynkiem typu BMS, dzięki czemu każdą awarię, jaka pojawi w szpitalu, zobaczymy na monitorach i będziemy wiedzieć, gdzie zareagować oraz co należy zrobić, by ją naprawić.

Przy budowie nowego szpitala dziecięcego wzięto również pod uwagę zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Pod nowym obiektem znajdzie się parking na 425 aut. Zadbano też o lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawdź też: Wielkopolanie wybiorą lekarza z sercem. Można już zgłaszać kandydatów! Do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeniesione zostaną oddziały znajdujące się obecnie w budynkach przy ul. Krysiewicza, Nowowiejskiego, Spornej oraz Oddział Rehabilitacji w Kiekrzu. Jak będzie wyglądał proces ich przeniesienia? – Chcemy, żeby przebiegło to jak najmniej kolizyjnie dla pacjentów. Mamy też sprzęt, który funkcjonuje w szpitalu na Krysiewicza i będzie też pełnił swoją funkcje w nowym szpitalu. Cały czas zastanawiamy się, jak zrobić to logistycznie, by ta przerwa w leczeniu była jak najkrótsza, a najlepiej, żeby jej w ogóle nie było – podkreśla Izabela Grzybowska.

Z kolei marszałek Marek Woźniak dodaje: – To trudny proces, ale myślę, że spółka Szpitale Wielkopolski będzie robić wszystko, aby przebiegł on bardzo sprawnie. Zresztą połączenie funkcji prezesa spółki z rolą dyrektora szpitala jest właśnie po to, żeby nie występowały jakieś niedopowiedzenia związane z translokacją.

Docelowo placówka będzie miała ponad 30 tys. mkw powierzchni użytkowej, 7 pięter i ponad 2 tys. pomieszczeń. Jego budową zajmuje się firma Warbud. Czytaj też: Poznań: Od poniedziałku wieczorynka działa już przy Grunwaldzkiej. Na pierwszym dyżurze z pomocy lekarskiej skorzystało 25 pacjentów - Pierwsze wyzwanie, z którym musieliśmy się zmierzyć to były przekładki, które robione były w dość dużej skali. Okazało się, że sieci, przechodzących przez działkę jest bardzo dużo. Były to właściwie wszystkie media ze szpitala. One już zostały przełożone, więc jest to poza nami. Kolejne wyzwanie pojawi się w przyszłym roku, będzie to masowość wszystkich robót wykończeniowych w środku i mamy nadzieję, że poradzimy sobie z tym równie dobrze – wylicza Roman Jaskuła, dyrektor kontraktu.