Poznań: Telebim na placu Wolności i wspólne śpiewanie hymnu [ZDJĘCIA, WIDEO]

We wtorek w całym kraju trwają obchody z okazji rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Świętuje także Poznań, dlatego na placu Wolności od godziny 10.00 do 16.00 można śledzić na żywo wydarzenia z Gdańska, gdzie odbywają się główne obchody.

O godzinie 12.00 na placu Wolności z udziałem dzieci poznańskich szkół odśpiewano hymn narodowy.

- Wtorkowe obchody to także upamiętnienie tego, że Poznań jest istotnym kamieniem milowym na drodze do uzyskania wolności przez nasz kraj, ponieważ zryw czerwca 1956 roku to początek tej drogi do wolności - mówił zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Zaznaczył także, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze i należy o nią dbać i zabiegać na różne sposoby.

Obchody 30 rocznicy wyborów potrwają do 7 czerwca. W tym czasie odbędzie się szereg koncertów i innych imprez.

