Poznań: Tłumy na pogrzebie Pawła Szwedziaka. Znanego trenera judo żegnała rodzina, przyjaciele i wychowankowie [ZDJĘCIA]

- Paweł był osobą nietuzinkową. Jeżeli mógł, to zawsze pomagał. Zawsze też był otwarty na pracę z młodzieżą. Niedawno odwiedziłem go na obozie w Rogoźnie, gdzie prowadził zajęcia z zawodnikami UKS Junior Lipno. Wiedziałem, że zmaga się z chorobą już od dłuższego czasu, ale wydawało się, że najgorsze ma już za sobą. Nawet mówił mi, że dostał drugie życie i teraz nikt mu tej drugiej szansy nie odbierze. Niestety kolejnego spotkania z Pawłem już nie będzie. Dla środowiska judo to niepowetowana strata - zaznacza Mariusz Groński, prezes Okręgowego Związku Judo, przyjaciel i rówieśnik Szwedziaka.

Paweł Szwedziak największe sukcesy jako trener święcił na przełomie wieków z grupą judoczek w Olimpii Poznań. - Potem przeszedł z nimi do UKS Daszewice, bo dziewczyny nie chciały po prostu z nikim innym trenować. On potrafił wszystkich zjednać, ale widocznie do kobiet miał lepsze podejście niż inni szkoleniowcy, choć przecież mówi się, że to kobiety mają trudniejszy charakter - mówi sternik Okręgowego Związku Judo w Poznaniu.