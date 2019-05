Poznań: Tragedia na przystanku autobusowym. Nie żyje mężczyzna zaatakowany przez nożownika. Napastnik zatrzymany [ZDJĘCIA, WIDEO]

Miejsce, w którym miało dojść do tragedii, jest zabezpieczone. Obok porozrzucane są puste puszki po piwie.

Z relacji naocznych świadków wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 18. Na miejsce przyjechały trzy ambulanse i pięć radiowozów.

- Jechałem na Polankę w tym czasie. Widziałem tu gościa bez koszulki i drugiego, który miał zostać popchnięty na barierkę i go tu reanimowali gdzieś z pół godziny. Była tu karetka i policja. Nie wiem, czy ten facet bez koszulki był sprawcą czy nie. Dość długo go reanimowali i chyba go nie uratowali, bo namiot postawili - mówi jeden ze świadków.

- Potwierdzam, że na przystanku MPK został zaatakowany mężczyzna ostrym narzędziem. Niestety, nie przeżył - mówi Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.