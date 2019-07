Poznań: Triathlon Kiekrz i zmiany w kursowaniu autobusów. Z utrudnieniami muszą też liczyć się kierowcy

Zmiany dotkną też komunikację miejską. Innymi trasami pojadą autobusy: 186, 195, 813, 832, 833 oraz 834. W godzinach od 8 do około 16.30 zmienionymi trasami będą jeździć autobusy linii: 186, 195, 833, 834. Uwaga pojazdy linii nr 833 oraz 834 od przystanku „Wichrowa” do przystanku „Rokietnica/Golęcińska” nie będą zatrzymywać się na przystankach pośrednich.

Wjazd na parking publiczny przy POSiR w Kiekrzu będzie możliwy do godziny 8, a później od godziny 14.30. Pętla głównych zawodów kolarskich prowadzi przez Kiekrz, Kobylniki, Napachanie, Piaskowo, Mrówno, Cerekwicę, Pamiątkowo, Kąsino, Kaźmierz, Tarnowo Podgórne, Napachanie i Kiekrz.

Autobusy linii 813 będą jeździć zmienioną trasą od około godziny 10 do około 14, natomiast linii nr 821 od około godziny 8 do około 14.30. Kursowanie autobusu 830 będzie zawieszone od około godziny 8 do około 16.30.

Szczegółowe informacje na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w niedzielę można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (www.ztm.poznan.pl).

Więcej informacji o imprezie oraz zmianach organizacji ruchu na stronie www.triathlonkiekrz.pl oraz od numerem telefonu – 609 002 973, infolinia będzie czynna w sobotę i niedzielę.