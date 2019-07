Poznań: Trwają letnie wyprzedaże 2019. W których sklepach można liczyć na zniżki?

W czasie zakupowego szału należy zwrócić uwagę na pewne rzeczy. W witrynach sklepowych z daleka możemy zauważyć napis "WYPRZEDAŻ" lub -50 czy -70 proc. Najczęściej wartość obniżek jest mniejsza. W sklepach odzieżowych bardzo często można znaleźć ubrania z obniżką do -30 proc.

Sklepy odzieżowe dają konsumentom zniżki w podobnym zakresie:

1. Van Graaf do -50 proc.

2. Intimissimi do -50 proc. (w tym zniżki na poszczególne produkty m.in. piżamy 1. sztuka. – 30 proc., 2. sztuka. – 40 proc., 3. sztuka -50 proc.)

3. H&M do -70 proc.

4. Mohito do -70 proc.

5. Cropp do -75 proc.

Sklepy Bershka oraz Zara oprócz okrągłych liczb (-50 proc., -70 proc.) oferują klientom ceny obniżone o np. -29 proc., -33 proc., -42 proc., -63 proc. czy -67 proc.