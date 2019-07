Poznań: Upadło biuro podróży Mediterraneum. Za granicą pozostaje około 160 turystów. Gdzie szukać pomocy?

Obecnie około 160 turystów, którzy skorzystali z oferty biura, przebywa na wakacjach w Hiszpanii i we Francji. Z gwarancji ubezpieczeniowej w pierwszej kolejności opłacone zostaną koszty kontynuacji imprez turystycznych, które w tym momencie odbywają się oraz koszty powrotu do kraju. Jak zapewnia Mediterraneum, firma współpracuje z Urzędem Marszałkowskim i z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Signal Iduna.

Czytaj też: Odwołana wycieczka lub lot? Sprawdź, jakie masz prawa

- Prosimy o skontaktowanie się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w celu uzyskania informacji dotyczących odzyskania wpłaconych na poczet imprez pieniędzy – informuje Mediterraneum. - W sprawach roszczeń finansowych należy kontaktować się z naszym ubezpieczycielem - firmą Signal-Iduna www.signal-iduna.pl, tel. 801 120 120 lub +48 22 505 65 06, w pozostałych kwestiach należy kontaktować się z Departamentem Sportu i Turystyki UMWW Tel: +48 61 626 68 40.

Czytaj także: Lot na Dominikanę odwołany. To miały być wymarzone wakacje. Jedni nie polecieli, inni czekają na powrót do domu

Biuro działało od 1991 roku, swoją siedzibę miało przy ul. Garbary w Poznaniu. Proponowało wyjazdy do Włoch, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji i innych krajów Półwyspu Bałkańskiego, Wielkiej Brytanii, krajów Nadbałtyckich, Czech, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Turcji, Litwy, Ukrainy i wielu innych. Organizowało też na wyjazdy pielgrzymkowe, między innymi do: Rzymu, Medjugorie, Fatimy, Santiago de Compostella, Lourdes, La Salette, a także Ziemi Świętej, Jordanii i Egiptu i na wyjazdy diecezjalne do Rzymu na wielkie uroczystości beatyfikacyjne i kanonizacyjne.