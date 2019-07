Poznań: Utrudnienia od skrzyżowania ul. Jackowskiego z Wawrzyniaka do zjazdu do szpitala na Polnej

Rozpoczął się trzeci etap przebudowy ulicy Jackowskiego. Teraz robotnicy będą pracować nad jezdnią, chodnikami i zielenią uliczną od skrzyżowania z ulicą Wawrzyniaka do wjazdu do szpitala ginekologiczno–położniczego. Ten etap ma potrwać do 27 września.

Grzegorz Dembiński