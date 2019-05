Poznań: W mieście zostaną zamontowane 52 kamery monitoringu. Ma być bezpieczniej

Obecnie w Poznaniu działa 735 urządzeń monitorujących bezpieczeństwo. W tym roku na rozbudowę i modernizację sytemu miejskiego monitoringu wizyjnego samorząd przeznaczy ponad 3 miliony złotych.

– Już zakończyliśmy inwestycje związane z monitoringiem w rejonie ulicy Czechosłowackiej, Parku Rataje, Parku Wodziczki. Kamery powstały u zbiegu Jana Pawła II i Kórnickiej, Jana Pawła II i Baraniaka. Do tego objęliśmy monitoringiem część Starego Miasta, a konkretnie ulicę Rybaki - mówi Michał Lemański, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

W kolejnym etapie, który już trwa, plany obejmują Winogrady, osiedle Główna, Głogowską i Grunwald. Na Winogradach przewidziano 13 kamer (10 obrotowych i 3 stałopozycyjne), z czego siedem w parku Czarneckiego przy os. Przyjaźni, które już zostały uruchomione.

– Oprócz parku monitoringiem objęto rondo Solidarności, skrzyżowania ulicy Murawa z ulicami Słowiańska i Winogrady oraz Winogrady i Armii Poznań – mówi Lemański. – Modernizujemy monitoring na Głogowskiej, od Berwińskiego do Ściegiennego. Na Grunwaldzie prace zostaną przeprowadzone na Grochowskiej, od Grunwaldzkiej do Marcelińskiej. W planach mamy również Szyperską i Piaskową.

Część z tych robót będzie prowadzona do końca czerwca, a pozostałe potrwają do końca roku. W tym roku w mieście zostaną zainstalowane 52 nowe kamery. Nim jednak dojdzie do montażu urządzeń, w niektórych miejscach trzeba zbudować infrastrukturę teletechniczną. Tak stanie się na os. Lotników Wielkopolskich, Piątkowie oraz na Piaskowej i Szyperskiej.