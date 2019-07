Poznań: Weekend pełen atrakcji. Będą koncerty, seanse filmowe i wyjątkowy festiwal

Artysta, który błyszczy jak „Miliony monet”, choć wcale nie przepada za światłami reflektorów. Śpiewający Wrocławianin, grający na wielu instrumentach. Wreszcie muzyk mający za sobą długą drogę: od popu i R&B do bluesa, soulu oraz rock and rolla. Piosenkarz Mrozu – bo właśnie o nim mowa – jest drugą gwiazdą koncertowego cyklu #NaFalach . Jego występ odbędzie się w piątek 5 lipca o godz. 20 na plaży miejskiej nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wstęp jest bezpłatny.

5 lipca na ulicy Śródmiejskiej w Pile wystąpią zespoły ZVA 12-28, Levi i Forsal . Początek inauguracji o godz. 18 . Następnego dnia z Dworca Letniego w Poznaniu wyruszy Bluesowy Express do Zakrzewa (6 lipca o godz. 11.04) . Na poszczególnych stacjach zagrają ZVA 12-28, Cotton Wing, Danny Boy Experience, Blueberry Hill, Forsal, Blues Menu oraz Blues Junkers.

Pociąg do bluesa Koncerty na kolejowych stacjach, czar muzyki bluesowej oraz wakacyjny luz – to mocne strony bezpłatnego festiwalu Blues Express , który również odbędzie się w ten weekend. – Formuła festiwalu łączy prezentację bluesa z podróżą pociągiem. Jego gośćmi byli muzycy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Nowej Zelandii, Czech, Węgier, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Białorusi – wyliczają organizatorzy, którzy na pierwszy dzień darmowego festiwalu zapraszają w piątek.

Równo o godz. 19 w Amfiteatrze Leśnym w Zakrzewie rozpocznie się koncert finałowy, na którym wystąpią m.in. Cugowski-Lipina-Szopiński, John F. Klaver Band, Kraków Street Band, Pokój nr 3 Two Drums, The Road Dogs, Blues Flowers i Rapaholin. Powrót pociągiem do Poznania został zaplanowany na godz. 3.25.

Kulturalnie na Starym Rynku

Harmonogram tegorocznego Kulturalnego Starego Rynku jest podzielony na kilka cykli. W tym tygodniu rusza projekt Scena na Quadro (na Starym Rynku) – 7 lipca o godz. 19 darmowy koncert zagra folkowy gitarzysta Damien McFly.

Rozpoczną się również wydarzenia w ramach Salonu Sąsiedzkiego – strefy wypoczynku, relaksu oraz dialogu na terenie Nowej Masztalarskiej (Skwer Romana Wilhelmiego), w której 6 lipca odbędą się „Sobotnie śniadania” (od godz. 11), a także koncert duetu Szymon Siwierski i Maciej Próchniewicz (godz. 11.30), zaś dzień później „Niedzielne słodkie” (godz. 14).