Poznań: Właściciel ośrodka wyrzucił ludzi z plaży w Kiekrzu. Czy miał do tego prawo?

- Plaża jest kąpieliskiem miejskim, jest własnością miasta – informuje Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. - Natomiast teren, po którym można dojść do niej, jest współwłasnością miasta i właściciela stojącego przy niej obiektu. W ubiegłym roku udawało się nam współpracować mimo incydentalnych zdarzeń, w tym roku miasto nie podpisało jeszcze umowy z tym panem. Rozmawiamy, będziemy dokładać starań, by poznaniacy mogli korzystać z plaży.

Co ciekawe, na stronie Hotelu i Restauracji Kaskada zamieszczony jest regulamin korzystania z plaży. Czytamy w nim, że „miejsce wykorzystywane do kąpieli, zorganizowane jest na terenie Hotelu i Restauracji Kaskada”, „zarówno Kąpielisko jaki i Plaża są ogólnodostępne w godzinach od 10.00 do 18.00. Poza w/w godzinami przebywanie na terenie Plaży możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą pracowników Hotelu i Restauracji Kaskada”, aczkolwiek zakazuje się przebywania na plaży i kąpielisku poza tymi godzinami. Nie ma ani słowa o tym, że funkcjonuje tam kąpielisko miejskie.

Prawo wodne mówi o zakazie grodzenia dostępu do publicznych wód przynajmniej w odległości 1,5 metra od linii brzegowej, a także zabrania właścicielom przyległych do tego terenu nieruchomości uniemożliwiania dostępu do tej strefy ogólnodostępnej. Jednak w przypadku jeziora Kierskiego, zbiornika sztucznego trudno jest ponoć ustalić tę linię. W każdym razie wygląda na to że zarówno miasto, jak i ośrodek uważają się za właściciela plaży i wód jeziora. Na tym etapie rozmów trudno więc mówić o skuteczności ostatniego punku regulaminu ze strony internetowej Kaskady - „skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu”…

