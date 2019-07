Poznań: Właściciele psów zapłacą więcej za windę? Spór o czworonogi na Winogradach

Do spółdzielni mieszkaniowej Winogrady trafiają skargi na właścicieli czworonogów. Niektórym spółdzielcom nie podoba się fakt, że psy spuszczane są ze smyczy na górce na os. Wichrowe Wzgórze. Inni domagają się, by spółdzielnia wprowadziła dla właścicieli psów dodatkowe opłaty za korzystanie z wind.

"Nadal znaki nie ważne. Zakaz wprowadzania psów nie zraża właścicieli milusińskich. Dzieci się bawią a pieski użyźniają glebę...

Plus notoryczne ufanie bez smyczy, czego świadkiem byłem dzisiaj, jak Pani Właścicielka po uwolnieniu pupila goniła go po osiedlu, bo doleciał do przechodnia..." - pisze jeden z mieszkańców, który na portalu społecznościowym zamieścił filmy i zdjęcia, na których widać czworonogi swobodnie biegające w okolicy górki.