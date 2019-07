Poznań: Wypadek na Hetmańskiej. 8-letni chłopiec też miał czerwone światło. Co z zarzutami dla motorniczej?

- Z całą pewnością możemy stwierdzić, że również on miał czerwone światło. Tak wynika z analizy nagrania monitoringu, którą przeprowadzili prowadzący postępowanie – zaznacza prokurator Michał Smętkowski, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej.

Wokół wypadku na ulicy Hetmańskiej w Poznaniu pojawiły się różne niejasności. Początkowo mówiono, że motornicza tramwaju jechała zgodnie z przepisami. Ale potem okazało się, że gdy dojeżdżała do przejścia dla pieszych, dla tramwaju zapaliło się światło ostrzegawcze. A tuż przed samym przejściem dla motorniczej zapaliło się światło czerwone. To oznacza, że złamała przepisy. Kluczowym dowodem stało się nagranie z samego tramwaju.

Co oznaczają najnowsze ustalenia śledczych? Wiemy, że chcą przesłuchać motorniczą. Czy postawią jej zarzuty? Tego na razie nie wiadomo. Gdyby motornicza miała usłyszeć zarzuty, będą one łagodniejsze i dotyczyć mają przyczynienia się do spowodowania wypadku. Wpływ na łagodniejsze zarzuty miałby fakt, że również chłopiec zachował się nieostrożnie.