Poznań: Wypadek na Hetmańskiej. Będą zarzuty dla motorniczej? Na jakim świetle na przejście dla pieszych wszedł 8-letni chłopiec?

- Wyjaśnienia wymaga to, na jakim świetle na przejście dla pieszych wszedł 8-letni chłopiec. Niewykluczone, że swoim zachowaniem przyczynił się do tragicznego zdarzenia. W tej chwili nikt w tej sprawie nie ma postawionych zarzutów – zaznacza prokurator Michał Smętkowski, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w niebezpiecznym miejscu, na co już wcześniej mieli zwracać uwagę rodzice dzieci z okolicznej szkoły. Chociaż piesi mieli zielone światło do przejścia ulicy, to musieli zatrzymać się na czerwonym, tuż przed torami. Przed wypadkiem tramwaje były tutaj uprzywilejowane, to znaczy sygnalizacja świetlna traktowała je priorytetowo. Jeśli sygnalizacja rozpoznawała zbliżanie się tramwaju, przełączała się „na zielone” dla komunikacji zbiorowej. Po wypadku zlikwidowano priorytet dla tramwajów.