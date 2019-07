Poznań: Zaatakowała kobietę w ciąży i z małym dzieckiem. Policja złapała napastniczkę [ZDJĘCIA, WIDEO]

Do ataku doszło na ul. Głogowskiej w Poznaniu, tuż przed parkiem Wilsona. Kobieta w ciąży, wracając z córeczką z zakupów, została zaatakowana przez obcą kobietę, która uderzyła ciężarną i zniszczyła jej okulary.

- Wracając z córką rano z zakupów ta kobieta doczepiła się do mnie z zapytaniem: Co myślę czy mój mąż by ją chciał, czy by ją wyr***ał i kto mi "tego bachora zrobił" i że ona też tak chce... - tak opisuje sprawę pani Natasha na portalu społecznościowym. Kobieta jest w ósmym miesiącu ciąży. Napastniczka rzuciła się na nią, zerwała złoty kolczyk i zniszczyła okulary.

Wśród internautów pojawiły się głosy, że atakująca może być bezdomną, widzianą często na Dworcu Zachodnim. Wcześniej w tym miejscu miała zaczepiać inne osoby.