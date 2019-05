Poznań: Zaczyna się nowy sezon nad Wartą. Jakie atrakcje czekają na miejskich plażach?

- Poznań powrócił nad Wartę. Tysiące poznaniaków, którzy co roku spędzają wolny czas nad brzegiem rzeki, to najlepszy dowód na to, że przywróciliśmy Wartę mieszkańcom miasta – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Już od 1 czerwca do końca sierpnia na mieszkańców Poznania czeka każdego dnia wiele atrakcji.

Plaże nad Wartą

Tak jak w poprzednich sezonach przez całe lato nad Wartą działać będą cztery plaże: Rataje, Wilda, Szeląg, Chwaliszewo. Każda z nich oferuje szeroką ofertę, dzięki której każdy - niezależnie od wieku – znajdzie nad Wartą coś dla siebie. Na wszystkich planach przez całe lato organizowane będą koncerty i kina plenerowe. Seanse wyświetlane będą przez lipiec i sierpień co dwa tygodnie.

Tramwaj wodny albo motorówka

Jak co roku, tak i tego lata kursował będzie tramwaj wodny. W tym sezonie zmieni on swoją trasę, która przebiegać będzie przez przystanki: Chwaliszewo, Politechnika, Rataje, Wilda, Szeląg, Katedra, Chwaliszewo.

Dodatkowo w tym roku poznaniacy wypoczywający nad Wartą będą mogli wypożyczyć motorówkę. Wypożyczenie będzie możliwe na terenie przystani miejskiej oraz przy Plaży Szeląg od godziny 12 do 19. Aby skorzystać z tego rodzaju wodnych atrakcji wystarczy dowód osobisty i krótki kurs, który przeprowadzany będzie na miejscu.

