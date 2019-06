Poznań: Zamiast parkingu na os. Śmiałego będzie nowy supermarket? Mieszkańcy są podzieleni

Czytaj też: Poznań: Spółdzielnia postawi wieżowiec i zlikwiduje "Dąbrówkę"?

Część mieszkańców i radnych ze spółdzielczej rady osiedla uważa jednak, że o przyszłości parkingu powinny decydować przede wszystkim osoby, których mieszkania bezpośrednio z nim sąsiadują. – Po wynikach ankiety widać, że osoby z tych bloków zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji – zauważa Piotr Derbis, radny osiedlowy.

Spółdzielcy z bloków położonych najbliżej parkingu zwracają też uwagę na drzewa, które rosną w tym miejscu. - Nikt nie powinien ich ruszać - stwierdza pani Anna, mieszkanka os. Śmiałego. Zaznacza także, że jeśli doszłoby do powstania marketu, dojazd do niego byłby możliwy jedynie jednokierunkową ulicą Biegańskiego. - To bardzo wąska osiedlowa dróżka, która dodatkowo prowadzi do szkoły. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będą rozjeżdżać ją samochody dostawcze - dodaje pani Anna.

