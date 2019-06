Poznaniacy otwierają sieć sklepów bez kas - pierwszy zostanie otwarty już w czerwcu

Surge Cloud to poznański startup specjalizujący się w procesach Cyfrowej Transformacji i Handlometrii. Na co dzień firma zajmuje się pomiarem i analizą zachodzących w handlu zmian. Efektem działań Surge Cloud to m.in automatyzacja merchandisingu, gruntowne wsparcie personelu sklepowego czy też analiza zachowań klientów prezentowana w postaci danych, która przekłada się na optymalizację kosztów sprzedaży.

Firm robi jednak krok dalej i niebawem uruchomi sieć sklepów autonomicznych w całej Polsce - Take&GO. Pierwszy bezkasowy sklep zostanie otwarty w Poznaniu już w czerwcu.

Sklepy Take&GO mają wykorzystywać sztuczną inteligencję, spersonalizowane cyfrowe nośniki obrazu i CCTV czyli szeroko rozumiany monitoring przemysłowy. Klienci sklepów będą robić zakupy bez konieczności korzystania z kas.

Sklepy mają być czynne codziennie 24 godziny na dobę. Drzwi do sklepów mają być otwierane za pomocą specjalnej aplikacji.

To niepierwszy tego typu pomysł w Polsce. W Poznaniu od roku działa bezobsługowy i całodobowy market ze zdrową żywnością - Bio Family przy ul. Murawa. Wejść do niego, by zrobić zakupy można za pomocą specjalnej karty. Także Żabka planuje wprowadzić sklepy samoobsługowe.