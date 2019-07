Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2019 wyruszyła z Ostrowa Tumskiego [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Uważam, że to hasło nadziei. Sama pielgrzymka jest kondensacją życia człowieka. Bo życie jest pielgrzymowaniem - z miejsca na miejsce, od wyzwania do wyzwania - podkreślał przed wymarszem poznańskiej pielgrzymki abp Stanisław Gądecki.

Lipiec to tradycyjny czas pielgrzymek na Jasną Górę. Nie inaczej jest w tym roku w Poznaniu. Ze stolicy Wielkopolski wyruszyła w sobotę, 6 lipca, 85. Poznańska Piesza Pielgrzymka. Na Jasną Górę w Częstochowie dotrze ona 15 lipca.

- Najtrudniejsze są pierwsze trzy dni. Wtedy nasza grupa ma do przejścia najdłuższe odległości - około 40 km. Można powiedzieć, że na trasie mamy już stałych gospodarzy, a coroczne odwiedziny u nich, są jak odwiedziny u rodziny - zapewnia rodzeństwo.

Zaznaczył, że są przygotowani na wszystko, ale liczą, że pogoda dopisze w trasie. To samo podkreślali 19-letni Wojtek i 23-letnia Asia - rodzeństwo z Kórnika. W plecakach mieli zarówno przeciwdeszczowe peleryny, jak i krem z filtrem, ale zdecydowanie woleliby używać w drodze tego drugiego. To ich szóste pielgrzymki, ale nie wszystkie przeszli razem.

Faktycznie, nasi inni rozmówcy potwierdzają, że jeśli przez lata bierze się udział w pielgrzymce, to co roku można się zatrzymać u tych samych rodzin. To ważne dla osób podróżujących z dziećmi.

- To moja dziewiąta pielgrzymka i druga z córką. Zwykle największe trudności sprawia znalezienie noclegu. Wiele osób ma już swoich gospodarzy, a ci którzy nie mają - muszą dopiero szukać. My idziemy razem ze znajomymi, którzy mają już doświadczenie. Bez nich, pewnie nie zdecydowałabym się na marsz z dzieckiem - mówiła Justyna Płonka z Suchego Lasu. W pielgrzymce bierze udział z 6-letnia córką Emilką.

Jeszcze przez weekend pójdą z nimi mąż pani Justyny, Tymoteusz i ich syn - 8-letni Beniamin. Później wrócą do domu, a pielgrzymkę dokończy mama z córką.

- Dla Emilki to bardzo miło spędzony czas. Na pielgrzymce są jej koleżanki, praktycznie całą trasę pokonuje w wózku. Syn jest już w wieku, w którym trochę mu się nudzi, ale rodzinnie idziemy z przyjemnością - podkreślała pani Justyna. Tym większą, że w czasie pielgrzymki na Jasną Górę, Emilka obchodzi urodziny. Nie brakuje wtedy cukierków, rozdawanych innym pielgrzymom z grupy.