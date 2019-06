Poznański Czerwiec '56: Zobacz niezwykłą galerię z tamtych wydarzeń

zobacz galerię (14 zdjęć) Szykany natychmiast dotknęły uczestników demonstracji. Pierwsze zatrzymania miały miejsce jeszcze w czasie tłumienia protestów. Największa fala aresztowań przeprowadzona przez funkcjonariuszy UB i MO miała miejsce w nocy z 28 na 29 czerwca 1956 roku. Zobacz kolejne zdjęcia -----> IPN. Koloryzacja Mikołaj Kaczmarek zobacz galerię (14 zdjęć)

W piątek, 28 czerwca obchodzimy 63. rocznicę Poznańskiego Czerwca’56, pierwszego w powojennej Polsce robotniczego zrywu w obronie wolności i prawa do godnego życia. Przetworzyliśmy komputerowo kilka zdjęć dokumentujących tamte wydarzenia. Prawdopodobnie tak by wyglądały, gdyby były utrwalone na kolorowej kliszy. Zrobiliśmy to, bo mamy świadomość, że naturalne barwy nadają autentyczność temu, co jest najważniejsze na starych zdjęciach – ludziom i zdarzeniom w jakich uczestniczą, a nasza przeszłość, z której powinniśmy być dumni przestaje być odległa i szara. Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia.