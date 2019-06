Prace remontowe dachu kościoła poewangelickiego za pół miliona [ZDJĘCIA]

-Prace na dachu kościoła przebiegają szybko i sprawnie. Elewacja nie była ujęta w tym zakresie, ponieważ w PROW obowiązują limity dofinansowania. Stąd zakres prac obejmuje naprawę drewnianej konstrukcji, która dodatkowo zostanie odgrzybiona. Zostanie też wykonane pokrycie dachu wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową. Ponadto wokół świątyni zostanie zagospodarowana przestrzeń poprzez nasadzenia zieleni miejskiej. W pobliżu pojawi się także kilka ławek. Cały teren zostanie objęty monitoringiem miejskim. Wartość całości projektu to 541 tys. 146,85 zł. Koniec prac zaplanowano na ostatni dzień sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że zostanie dotrzymany - poinformował nas burmistrz Zdun Tomasz Chudy.

- Myślę, że te pieniądze pomogą panu burmistrzowi, by ten zabytkowy obiekt został wyremontowany. To są bardzo znaczące środki, które przeznaczamy na rozwój obszarów wiejskich. W sumie w Wielkopolsce, gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat wszystkich tych możliwości, to wydaliśmy lub wydamy prawie 0,5 mld zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - mówił wówczas wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Warto wspomnieć, że kościół powstał w latach w latach 1789-1792 (po wielkim pożarze Zdun) i do 1945 był świątynią zdunowskiego zboru ewangelickiego. W latach 1946-1989 znajdował się w nim magazyn, a od 1989 r. jest kościoła pw. Serca Jezusowego.