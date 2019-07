Prezenty na baby shower. Zobacz najlepsze pomysły!

Baby shower to dość nowy pomysł, który zdobywa coraz większą popularność. Jest to przyjęcie dla przyszłej mamy i jej dziecka. Prezenty są mile widziane! A co kupić? Najlepiej zapytać przyszłej mamy - z pewnością najlepiej będzie wiedziała, co jej będzie potrzebne. Co jednak, gdy zaplanowane przyjęcie jest niespodzianką? Albo gdy przyszła mama "niczego nie potrzebuje"? Mamy kilka pomysłów!

