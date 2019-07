Pride Week Poznań 2019: Marsz Równości przejdzie przez miasto. Jaką trasę wybrano?

W ramach wielkiego otwarcia Pride Week w sobotę w KontenerART odbył się "Vogue Ball". W niedzielę poznańska drag queen czytała dzieciom bajkę w Porze Dnia. Środowisko LGBT+ wzięło też udział w tęczowym przejeździe rowerowym, który rozpoczął się pod Starym Zoo, a zakończył na brzegu Warty.

Wydarzenia podczas Pride Week Poznań 2019

Na każdy dzień Pride Week zaplanowano szereg atrakcji w postaci wykładów, warsztatów oraz projekcji filmowych. Zwieńczeniem Pride Week będzie Marsz Równości który ruszy ulicami Poznania w sobotę 6 lipca.

Marsz Równości w Poznaniu

Uczestnicy Marszu Równości spotkają się w sobotę przy KontenerART. Już od godziny 11 odbywać się tu będzie Pride Piknik. Start marszu zaplanowano na godzinę 14. - Ruszamy z mostu św. Rocha, następnie dochodzimy do Ronda Rataje i stamtąd ulicami Królowej Jadwigi i Matyi na Most Dworcowy. Potem przechodzimy przez Rondo Kaponiera i kończymy przemarsz na Świętym Marcinie. Później wracamy na Kontenery, gdzie czekać będzie dalsza część pikniku i after party - informują organizatorzy.