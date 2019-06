Przez Poznań przeszła procesja Bożego Ciała [ZDJĘCIA]

Odniósł się tu także do bieżących wydarzeń - naniesienia zmian na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. – Profanacja zaś, zbezczeszczenie, znieważenie zmierza do pozbawienia poświęconych rzeczy lub konsekrowanych miejsc ich wartości kultowej i traktowania ich bez należytego szacunku. Przykładem tego akty profanacji, które uderzają w sam Najświętszy Sakrament, w Jezusa i Jego Matkę. Wszędzie tam, gdzie to się dzieje, miejscom i przedmiotom sprofanowanym trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny poprzez specjalny obrzęd pokutny – mówił arcybiskup.

Dodał też, że księża biskupi – zebrani na 383. Zgromadzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione ostatnio grzechy świętokradztwa. – Prosimy o to, by w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce po każdej Mszy św. odśpiewać suplikację "Święty Boże…". – dodał.

Na koniec abp. Gądecki odnosząc się do liczby wiernych na procesji stwierdził, że są dwie kategorie ludzi. - Jedna to jest taka, która jak jest pięknie i słonecznie, to mówi, że nie warto wychodzić, bo jest ciężko. Druga jest taka, która mówi, że jak jest pięknie i słonecznie, to znaczy, że idziemy. Pierwsza przy deszczu mówi: nie warto wychodzić, bo pada, a druga mówi: pada, czy nie pada, idziemy. I tak będzie do końca świata