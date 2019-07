"Psy 3. W imię zasad". Są pierwsze zdjęcia z filmu Władysława Pasikowskiego! W jakim stylu powróci Franz Maurer?

Wiemy też, że akcja filmu rozpocznie się dokładnie w chwili, kiedy Maurer wychodzi z więzienia po 25 latach odsiadki. – Wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? – czytamy w pierwszej zapowiedzi produkcji.

Warto podkreślić, że Pasikowski nie tylko odpowiada za reżyserię trzecich „Psów”, ale również za scenariusz. Producentem filmu jest Klaudiusz Frydrych, co jest o tyle ważne, że to właśnie on czuwał nad innym, doskonale przyjętym filmem słynnego reżysera – dreszczowcem „Jack Strong” z Marcinem Dorocińskim w roli głównej.