Rekrutacja do szkół średnich 2019: Będzie podwójny rocznik. Czy poznańskie szkoły poradzą sobie z napływem uczniów?

Do 31 maja absolwenci gimnazjum i podstawówek muszą złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. Uczniowie mają możliwość wybrania trzech szkół, ustawiając je w kolejności od tej, w której najbardziej chcą się uczyć. Poszczególne szkoły oraz ich kolejność będą mogli jeszcze zmienić od 14 do 19 czerwca.

Z kolei od 21 do 25 czerwca uczniowie będą musieli dołączyć świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach matur. Lista przyjętych kandydatów pojawi się 16 lipca. Od tego dnia do 24 lipca uczniowie będą musieli dostarczyć do wybranej przez siebie szkoły średniej świadectwo ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów.

Od września do szkół średnich trafi tzw. podwójny rocznik, czyli absolwenci gimnazjum oraz ośmioletniej podstawówki. To efekt wprowadzonej w 2017 roku reformy edukacji, która zlikwidowała gimnazja. Oznacza to, że w tym roku do szkół średnich trafi około 772 tys. osób. Dla porównania dotychczasowa liczba uczniów przyjmowanych do szkół średnich wynosiła około 350 tys. osób rocznie.

Czy to oznacza, że w szkołach średnich zabraknie miejsc dla uczniów? Ministerstwo edukacji zapewnia, że takie problemy nie powinny mieć miejsca.

– Biorąc pod uwagę decyzje samorządów dotyczące przekształcenia gimnazjów, liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych może zostać zwiększona o około 80 tys. – informują przedstawiciele resortu edukacji.