Runmageddon Ceradz Kościelny 2019: Święto miłośników biegania z przeszkodami już w czerwcu. Trwają zapisy

W ostatnich latach Runmageddon stał się coraz popularniejszym sposobem na spędzenie wolnego czasu oraz sprawdzenie swoich umiejętności. W każdej edycji startuje coraz więcej osób, które pokonują kolejne przeszkody na trasie biegu. 22 i 23 czerwca Runmageddon ponownie zawita do Wielkopolski. Tym razem odbędzie się w Country Parku „Pod Gajem” w Ceradzu Kościelnym (gmina Tarnowo Podgórne).

– Pierwszy Runmageddon niebawem przede mną. Na trasie chcę sprawdzić się i przeżyć przygodę, dlatego od jakiegoś czasu zacząłem trochę biegać po 4-5 km i trenować. Dbam o to, by wzmocnić swój chwyt i mięśnie rąk, bo pewnie przydadzą się do wspinania i chwytania metalowych konstrukcji – mówi Marek, który w czerwcu pobiegnie w formule Rekrut.

W zależności od stopnia wytrenowania uczestnicy mają do wyboru kilka poziomów Runmageddonu. Dla debiutantów przygotowana będzie trasa Runmageddonu Intro, czyli 3-kilometrowy dystans z 15 przeszkodami. Na tych, którzy chcą większego wysiłku czeka Rekrut, czyli 6-kilometrowy bieg z 30 przeszkodami oraz Classic, czyli najdłuższy, bo 12-kilometrowy odcinek z 50 przeszkodami.

W Country Parku pod Gajem w Tarnowie Podgórnym będą mogły sprawdzić się też dzieci. Specjalnie dla nich będzie przygotowana trasa Runmageddonu Kids albo Junior. Ta pierwsza to kilometrowy odcinek dla maluchów w wieku 4-11 lat, na którym stanie 10 przeszkód. Drugi to dwa razy dłuższy dystans dla nastolatków między 12 a 15 rokiem życia.