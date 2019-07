Są pieniądze na utworzenie nowych miejsc w przedszkolach. Jest jeszcze czas na złożenie wniosku

W Wielkopolsce wciąż potrzeba nowych miejsc w przedszkolach. Choć w województwie edukację na tym poziomie ma zapewnione średnio 88,8 proc. dzieci, nie wszędzie jest jednakowo dobrze.

Na terenie Wielkopolski jest 165 gmin, w których miejsc przedszkolnych jest mniej niż wynika to ze średniej wojewódzkiej. Generalnie im mniejsza miejscowość, tym trudniejszy dostęp do edukacji przedszkolnej. To zaś stanowi często istotną barierę, gdy chodzi o aktywność zawodową rodziców.

Obecnie jest szansa, by uzyskać dofinansowanie w ramach WRPO 2014 + na stworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i oświatowej.

Zasadniczą częścią projektów, które mogą otrzymać dotacje musi być oczywiście stworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków. Ale projekty mogą obejmować także m.in rozszerzenie oferty o zajęcia dla dzieci służące wyrównywaniu deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, terapeutą) czy warsztaty dla rodziców dzieci. Kolejnym elementem projektu może być podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - czy to przy pomocy kursów, czy też studiów podyplomowych.- Warto zwrócić uwagę, że w ogłoszonym konkursie limit na stworzenie jednego miejsca to aż 23,7 tysiąca złotych - podkreśla dyrektor DEFS Sylwia Wójcik.