Samolot krąży nad Poznaniem i nie ląduje. Czyżby doszło do awarii? Nie, to ćwiczenia [ZDJĘCIA]

Wielu poznaniaków rano zaniepokoił widok samolotu pasażerskiego, który kilkukrotnie podchodził do lądowania, po czym zawracał. Wyglądało to bardzo groźnie - jakby doszło do awarii, która uniemożliwia bezpieczne lądowanie. Na szczęście okazuje się, że to tylko ćwiczenia.

Wideo