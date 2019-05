Sąsiedzi pokłócili się o szczekanie psa. Sprawa trafiła do sądu

Stanisław Smektała spod Poznania ma psa o imieniu Yogi. Jego szczekanie przeszkadza sąsiadom - państwu W. Dotyczy to zwłaszcza sezonu letniego, gdy rozpoczynają korzystanie z ogródka przed domem i tarasu. W 2017 roku policja skierowała sprawę do sądu. Jeśli ten uzna, że Yogi zakłóca porządek publiczny i nocny wypoczynek, to jego właścicielowi będzie grozić grzywna lub nawet ograniczenie wolności. Pan Stanisław broni psa i mówi: "pies to nie słowik, szczekać musi". Czytaj dalej --->

Grzegorz Dembinski