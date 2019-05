Sieć sklepów Primark w Polsce. Pierwszy sklep powstanie w Warszawie, ale to w Swarzędzu znajdzie się siedziba firmy

Primark to pochodząca z Irlandii popularna sieć sklepów sprzedających odzież i akcesoria. Sklep znany jest z dużych powierzchni, niskich cen i ciekawych towarów. W przeszłości pojawiały się w nim m.in. kolekcje związane z Harrym Potterem, czy Minionkami.

Debiut Primarka na polskim rynku był wyczekiwany od lat. Co jakiś czas w internecie pojawiały się doniesienia o planowanym otwarciu pierwszego sklepu, które później okazywały się nieprawdą. Jednak w styczniu tego roku wejście Primarku do Polski potwierdził w rozmowie z portalem Drapersonline.com John Bason, dyrektor finansowy koncernu Associated British Food, właściciela marki.

Pod koniec ubiegłego roku w KRS została zarejestrowana spółka Primark Sklepy. Siedziba spółki mieści się w Swarzędzu przy ulicy Rabowickiej, a jej właścicielem jest Primark Limited.

Chociaż siedziba Primarka znajduje się Wielkopolsce, pierwszy sklep o powierzchni około 7 tys. mkw ma zostać otwarty najpóźniej jesienią tego roku w Warszawie, w nowopowstałej Galerii Młociny.

Łącznie na świecie firma Primark posiada ponad 350 sklepów. Najwięcej z nich powstało w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jednak od 2006 roku sieć regularnie otwiera nowe sklepy poza granicami wysp brytyjskich m.in. w Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Niemczech i w Belgii. Niedawno marka weszła również na rynek amerykański.