Skład Lecha na ten sezon jest już zamknięty - mówi dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa

Jego zdaniem forma przedsezonowa Lecha cieszy, ale nie może też być traktowana jako zapowiedź samych sukcesów w lidze. - Przy młodych zawodnikach zawsze mogą wystąpić problemy ze stabilizacją formy. Na razie one nie występują i to jest pozytywne, tak samo jak fakt, że wygrywaliśmy z mocnymi przeciwnikami. Nawet tak drobne sukcesy jak zwycięstwa sparingowe budują atmosferę - dodał dyrektor sportowy Kolejorza.

Reporter TVP Sport zapytał go też o to, czy w zespole z Bułgarskiej nie są obecnie zachwiane proporcje i czy za dużą rolę nie odgrywają w nim młodzi i niedoświadczeni gracze. - Wprowadzanie młodych zawodników do seniorskiej piłki nie jest łatwym zadaniem, ale dla Lecha to nie jest pierwszyzna. Przerabialiśmy tę kwestię już wielokrotnie i to z dobrym skutkiem - przekonywał Rząsa.