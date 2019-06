Sprawdź, co wiesz o bezpieczeństwie w czasie burzy. QUIZ

Milenijna moda. Te trendy z lat 2000. wryły się w pamięć!

Ile dałbym by zapomnieć je, wszystkie trendy te, które są na nie... Pamiętacie milenijną modę? Nam już się łezka w oku kręci - błyszcząca jak cyrkonia przyklejona do dresiku. Jedno jest pewne - moda lat 2000. jest niezapomniana! Co było na czasie w tej szalonej dekadzie?