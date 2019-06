Światełko do nieba dla Szymona w Poznaniu. Uczczono pamięć "polskiego Alfiego Evansa" [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Pamiętacie o tym, co zrobiono Alfiemu Evansowi. Wtedy mówiono, że w Polsce to się nigdy nie wydarzy. Prezydent Andrzej Duda wstawił się za Alfiem. A za Szymonkiem nikt się nie wstawił, mediów i polityków ta sprawa nie interesowała. Dopiero teraz żywo się tym interesują - przemawiała Justyna Socha, prezes Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepionkach Stop Nop do kilkudziesięciu osób zebranych przy schodach Arkadii na placu Wolności. W sobotę, 22 czerwca, odbyło się tam i w kilku innych miejscach w Polsce "światełko do nieba dla Szymona".

Czytaj więcej: Mały chłopiec, który w ciężkim stanie trafił do szpitala nie żyje. Wcześniej został zaszczepiony przeciw pneumokokom. Ale winna mutacja genu

Chodzi o sprawę 11-miesięcznego chłopca odłączonego od aparatury medycznej podtrzymującej życie. Decyzję podjęli we wtorek lekarze z warszawskiego szpitala przy ul. Niekłańskiej, orzekając o śmierci mózgu. Zrobili to mimo braku zgody rodziców. Dziecko od ponad czterech miesięcy przebywało na oddziale intensywnej terapii.