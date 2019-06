Święty Marcin: Kierowcy mają problem z parkowaniem. Posypały się mandaty

Weekend i inne gwiazdy disco polo wystąpią nad Maltą

Najlepszy Koncert Świata to cykl imprez organizowanych przez Radio VOX FM. Do Poznania zawita w piątek, 7 czerwca, a na bezpłatnym koncercie publiczność będzie mogła bawić się przy przebojach zespołu Weekend oraz innych gwiazd disco polo - wystąpią After Party, Masters, Brave, Re...