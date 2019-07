Szczyt Bałkański w Poznaniu: Uważaj, żeby nie odholowali twojego auta [UTRUDNIENIA]

Szczyt Bałkanów Zachodnich odbędzie się w Poznaniu w dniach 3-5 lipca. Oznacza to spore zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta.

- Od poniedziałku 1 lipca do soboty 6 lipca obowiązuje zakaz zatrzymywania się z możliwością odholowania pojazdów na ul. Bukowskiej (na odcinku od ul. Roosevelta po ul. Zeylanda), a od 1 do 5 lipca na ul. Lotniczej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Stefanii Wojtulanis – Karpińskiej i na ul. Stefanii Wojtulanis – Karpińskiej od skrzyżowania z ul. Lotniczą po bramę lotniska - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Dodatkowo od wtorku (2 lipca) do soboty (6 lipca) nie będzie można parkować na ulicach: