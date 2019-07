Szykuje się rewolucja dla kierowców. Będą zmiany w kodeksie drogowym. Przeczytaj, jakie!

Jazda na suwak to nic innego jak przepuszczanie co drugiego samochodu próbującego zmienić pas ruchu. Teraz, żeby jeździć na tzw. suwak trzeba być po prostu uprzejmym. Nowy kodeks drogowy ma z tego zachowania uczynić obowiązek. Dziś jeśli pas ruchu, na który chcemy wjechać jest zatłoczony, musimy poczekać, nawet zatrzymując się, na swoim. Wymuszenie pierwszeństwa w takiej sytuacji, próba wjazdu „na siłę” może być niebezpieczna oraz zakończyć się mandatem 250 zł. Proponowana zmiana ma zupełnie zmienić sposób zachowania się na drodze. Ci, którzy do tej pory z zasady nie wpuszczają aut z sąsiedniego pasa (a jest to zgodne z przepisami), wg nowego kodeksu będą popełniać wykroczenie. Autorzy proponowanej zmiany twierdzą, że zmniejszy to długość korków nawet o 50 proc. i przyczyni się do poprawy płynności ruchu oraz zmniejszy poziom agresji na drodze. Zasada „na suwak” miałaby obowiązywać, kiedy co najmniej jeden pas ruchu, jak piszą autorzy zmiany, „np. zanika”. Eksperci – zarówno policjanci, jak i instruktorzy WORD – nie są jednak zgodni czy dla kierowcy jadącego prosto np. prawoskręt staje się pasem zanikającym, a więc auta z lewego pasa musiałby go wpuścić, czy nie. Konieczne będzie doprecyzowanie czym jest „zanikający” pas. Na pewno jest to miejsce, gdzie np. z jezdni trzypasmowej robi się dwupasmowa, łagodnie zwężając lub na jednym pasie prowadzone są roboty drogowe. Zobacz następne zmiany na kolejnych slajdach

Jaroslaw Jakubczak / Polska Press