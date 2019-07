Tatuaże wypalane słońcem. Niebezpieczny, wakacyjny trend

Tatuaże wypalane słońcem to wakacyjna moda, która pojawiła się w internecie już jakiś czas temu. Na czym to polega? Wystarczy wykonać wzór przy pomocy kremu z filtrem i wystawić się na działanie promieni słonecznych, lub w czasie opalania nałożyć na skórę wcześniej przygotowany szablon. Oczywiście zdjęcie później powinno trafić do mediów społecznościowym, najlepiej z hasztagiem #sunburntattoo, czy #sunburnart. Niestety moda na tatuaże wypalane słońcem niekoniecznie musi być dobra dla naszej skóry i naszego zdrowia.