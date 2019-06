Termy Maltańskie przygotowały promocje na wakacje

Co nas czeka w sezonie letnim na Termach Maltańskich? Tropikalna wyspa przygód zaprasza wszystkich głodnych wrażeń do skorzystania z letnich atrakcji na Termach Maltańskich.

Promocje i atrakcje na Termach Maltańskich

Plaża zewnętrzna zostanie podzielona na 5 stref. W każdej z nich będą dodatkowe atrakcje w cenie biletu. Pomiędzy basenami zewnętrznymi umieszczona została scena, gdzie będą odbywać się quizy rodzinne, konkursy geograficzne i sprawnościowe. Dla rodzin przewidziane są zabawy i konkursy konstruktorskie z użyciem różnych pianek. Dla najlepszych przewidziano nagrody.

Tegoroczną nowością będą zajęcie taneczne Afro-Dance, które poprowadzą profesjonalni instruktorzy tańca w wodzie. W sąsiedztwie basenu odbędą się wspólne animacje, gdzie będzie można sprawdzić swoje umiejętności w najpopularniejszych tańcach.

Obowiązują także następujące promocje: studencka termowlotka – bilet na 2 godziny do aquaparku za 18,99 zł (obowiązuje od poniedziałku do piątku), specjalnie dla seniorów – basen sportowy od 8 zł, aquapark od 9 zł (obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12).

Termy Maltańskie dla dzieci

Dla najmłodszych powstał nowy plac zabaw na Słonecznym Tarasie. Na dzieci czekają tam bujaki, tory przeszkód, zjeżdżalnie oraz pajęczyna, na którą będzie można wspinać się do woli. Do dyspozycji dzieci są oczywiście także stałe atrakcje na Termach Maltańskich.

Termy Maltańskie: godziny otwarcia i ceny biletów

Aquapark otwarty jest codziennie od godziny 9 do 23. Natomiast basen sportowy od poniedziałku do soboty funkcjonuje w godzinach 6-23, a w niedziele w godzinach 7-23. Jak informują przedstawiciele Term Maltańskich ceny biletów na wakacje nie zmieniają się: