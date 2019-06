To już pewne - od lipca wyższe opłaty za wywóz śmieci w Poznaniu o okolicznych gminach. Na ulgi mogą liczyć rodziny wielodzietne

Dlaczego zrezygnowano ze stawki degresywnej, korzystnej dla rodzin wielodzietnych? Stwarzała ona też pole do nadużyć. Dotyczyło to budynków, w których sensie formalno-prawnym nie było wydzielonych lokali. Właściciel takiej kamienicy oświadczał, że wszyscy mieszkają w jednym lokalu i ludzie płacili za śmieci 6, a nie 12 zł od osoby.

Koszt podwyżki to milion złotych

Na wielu osiedlach już pojawiły się informacje o lipcowych podwyżkach. – W piątek wysłaliśmy 70 tysięcy zawiadomień – mówi Andrzej Springer, dyrektor biura GOAP. – W tym tygodniu wyślemy jeszcze 8 tysięcy.

Te ostatnie są adresowane do tych, którzy są właścicielami więcej niż jednego obiektu. Tak GOAP chce zaoszczędzić na liczbie przesyłek. Do zarządców wielu budynków pracownicy związku będą osobiście zawozić pisma, zawierające informacje o kosztach odbioru i zagospodarowania odpadów przypadających na poszczególne nieruchomości. W ten sposób GOAP oszczędza na wydatkach związanych z powiadomieniami o podwyżkach śmieci.

Szacuje się, że same przesyłki pocztowe będą kosztować ok. 600 tys. zł. – Jeśli do tego dodać koperty, papier, pracę w nadgodzinach, bo tej usługi nie możemy zlecić na zewnątrz z uwagi na tajemnicę podatkową, to łączne koszty mogą wynieść około miliona złotych – uważa Springer.