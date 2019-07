To nie wypada! Nie uwierzysz, co było niekulturalne 100 lat temu

Zasady savoir-vivre obowiązują zawsze i wszędzie, ale czy są zawsze takie same, czy jednak zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem? Zobacz, co ponad 100 lat temu było uważane za niekulturalne. Zdziwisz się, co się zmieniło, a co pozostało aktualne. Wskazówki pochodzą z książki Ludmiły Hupkówny "To nie wypada!" wydanej w 1886 roku.

unsplash.com